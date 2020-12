Rio Branco amanhece sem fluxo de ônibus devido a protesto de funcionários

Veículos do transporte coletivo e seus respectivos motoristas estão parados nas garagens de Rio Branco devido ao protesto dos funcionários pelo encaminhamento de 2,4 milhões por parte da prefeitura que serviria para sanar as dívidas de empresas de ônibus junto aos trabalhadores. Fotografias mostram os funcionários de braços cruzado ao lado dos ônibus desde as 4h40 desta segunda-feira (14).

O movimento quer frear uma suposta “queda de braço” que pode estar havendo entre vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco com a prefeita Socorro Neri para que o montante não seja repassado.

“Esse dinheiro é o subsídio escolar da passagem de R$ 1 real dos estudantes. Já tem aval dos órgãos fiscalizadores, mas os vereadores estão tentando impedir só para ir contra a prefeita”, dizem os motoristas, que alegam férias, salários vencidos e 13° em falta.

“É para isso que esses 2,4 milhões vão servir. Tem empresa devendo dois meses já de salário, e essa queda de braço só prejudica o funcionário. Nós que vamos estar sem dinheiro, nossos filhos que vão ficar sem nada no Natal”, completam.