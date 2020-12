Covid-19: 216 novos casos e três mortes no Acre nesta segunda-feira (14)

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 216 casos de contaminação pelo coronavírus no estado, nesta segunda, 14, sendo 99 resultados de RT-PCR e 117 testes rápido. Assim, o número de infectados subiu de 38.412 para 38.628 nas últimas 24 horas.

O Acre, até o momento, registra 107.487 notificações de contaminação pela doença, sendo que 68.155 casos foram descartados. Atualmente, 704 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 32.639 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 137 pessoas seguem internadas.

Mais 3 notificações de óbitos foram registradas nesta segunda-feira, 14, sendo um do sexo masculino e dois do feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 753 em todo o estado.

Óbito do sexo masculino:

Morador de Epitaciolândia, E.B.N., de 67 anos, deu entrada no dia 26 de novembro no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e faleceu neste domingo, 13.

Óbitos do sexo feminino:

Moradora de Rio Branco, R.G.S., de 72 anos, deu entrada no dia 1° de dezembro no Into-AC e morreu neste domingo, 13.

Moradora de Rio Branco, T.R.A., de 68 anos, deu entrada no dia 13 dezembro no Into-AC e veio a óbito no mesmo dia.