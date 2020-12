Campanha Natal Animal da OAB arrecada ração para ongs de proteção de cães e gatos

A Comissão de Defesa e Proteção dos Animais (CDPA) da Ordem dos Advogados do Brasil do Acre promove a campanha Natal Animal, para arrecadar sacos de ração que serão destinados às ONGs de proteção aos animais. Segundo a organização, a motivação da campanha é não esquecer que os bichos também precisam ser incluídos no espírito natalino, que envolve ajudar o próximo.

A Comissão vem realizando, no decorrer do ano, um trabalho de conscientização sobre a importância dos animais domésticos para a sociedade. “Os animais estão aqui para serem ajudados por nós. Eles não conseguem se expressar, mas sentem fome, frio, dor e medo assim como nós, então quanto mais ração arrecadarmos, mais ajudaremos as ONGs a ajudar os que ainda não foram resgatados”, expressou a presidente da CDPA, Vanessa Facundes.

O grupo conta com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre e das ONGs de proteção aos animais que também divulgam a ação. A Comissão se reunirá com os representantes de cada organização para a entrega do quantitativo arrecadado no dia 20 de dezembro, e até lá, os interessados podem realizar suas doações diretamente no Palácio da Advocacia, localizado no final da alameda Ministro Miguel Ferrante (ao lado da Polícia Federal), no bairro Portal da Amazônia.