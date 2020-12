Ação da Interpol contra tráfico humano prende 17 no Brasil; Acre é rota

O Brasil também está no mapa internacional do tráfico humano: como origem, e também como destino das vítimas. Os que deixam o Brasil, saem em geral pelos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e do Galeão, no Rio. São pessoas atraídas por promessas de um emprego dos sonhos, ou de um relacionamento amoroso, que acabam caindo em esquemas de exploração sexual na Europa.

No caso dos imigrantes explorados aqui no Brasil, estão bolivianos e paraguaios, que cruzam a fronteira pelo Acre ou pelo Mato Grosso do Sul, e são levados de ônibus até São Paulo, onde trabalham em condições semelhantes à escravidão.

