Show com cadela do Bope vira atração na praça Plácido de Castro, em Rio Branco

A praça Plácido de Castro, localizada no centro de Rio Branco, recebeu no final da tarde deste sábado, 12, uma apresentação especial da Companhia de Policiamento com Cães (CPcães).

Quem mais apreciou o show da cadela Ita foram as crianças, que aproveitaram a ocasião para tirar fotos e fazerem carinho na cadela.

“A Ita é uma das cadelas mais experientes que temos na CPcães. É acostumada a fazer apresentações e também é um dos animais que mais participou de apreensões de drogas na Força Nacional, inclusive recebeu premiação por esse feito”, disse o tenente De França, da CPcães.