Gladson prestigia 19º Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus de Madureira

O governador Gladson Cameli participou neste domingo, 13, do encerramento da 19º Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus de Madureira (Conemad-AC), em Rio Branco. O evento ocorre anualmente e reúne membros, obreiros e pastores da instituição religiosa dos 22 municípios acreanos.

Ao fazer uso da palavra, o gestor agradeceu o convite do pastor e deputado estadual Wagner Felipe para prestigiar a convenção evangélica e elencou as principais ações que sua administração vem realizando na melhoria da qualidade de vida da população. Cameli citou, principalmente, o enfrentamento, por parte do governo do Estado, à pandemia do coronavírus.

“É muito bom estar no meio de vocês, ouvindo à palavra de Deus. Meu muito obrigado ao pastor Wagner Felipe pelo convite. Na Assembleia, ele tem nos ajudado muito a desenvolver o nosso estado. Estamos passando por uma pandemia e o governo tem feito tudo que pode para salvar vidas. Em menos de 60 dias, construímos dois hospitais permanentes para atender a nossa população”, destacou.

De acordo com Wagner Felipe, a presença do governador demonstra seu respeito com o público evangélico. O parlamentar frisou ainda que seu mandato está à disposição para que políticas públicas sejam implementadas a favor do desenvolvimento do Acre.

“A vinda do governador Gladson Cameli engrandece muito a nossa convenção e é uma forma de prestigiar a nossa igreja. No parlamento, temos ajudado sua administração e assim continuaremos trabalhando para que o nosso estado siga no caminho certo”, enfatizou.

Na oportunidade, o governador Gladson Cameli foi presenteado com um exemplar da Bíblia Sagrada e recebeu oração em prol de sua condução frente a gestão estadual.