George Lucas explica por que abriu mão de Star Wars ao vender a LucasArts; saiba o porque

O que sabíamos, através das divulgações feitas na mídia, é que, em 2012, a Disney comprou a LucasArts, incluindo os direitos de Star Wars por US$ 4,05 bilhões. Porém, o que ninguém sabia é como George Lucas se sentiu ao ver sua criação ganhar nova vida e novos rumos sem o seu envolvimento e por que exatamente isso aconteceu. Em um livro ainda não publicado sobre a franquia, uma entrevista com Lucas revelou esses detalhes.

Um trecho do livro The Star Wars Archives Eps I-III 1999-2005 foi divulgado pelo autor Paul Duncan em seu perfil no Twitter.

No texto, Duncan pergunta por que o cineasta passou o controle da Lucasfilm para a Disney. Em resposta, Lucas explica que um dos fatores era o tempo livre que ele gostaria de ter em sua vida pessoal: “Na época, eu estava começando a próxima trilogia; conversei com os atores e estava começando a me preparar. Eu também estava prestes a ter uma filha com minha companheira. Demora 10 anos para fazer uma trilogia — Os episódios I a III foram de 1995 a 2005.”

Segundo esse cálculo, a trilogia que ele estava prestes a iniciar em 2012 só teria sua conclusão em 2022. Nas mãos da Disney, o Episódio VII foi lançado em 2015, o Episódio VIII em 2017 e o Episódio IX em 2019. Na sequência, Lucas entrou em detalhes e explicou que, em 2012, ele já tinha 69 anos e que questionou se era isso que ele gostaria de fazer para o resto da sua vida, chegando à conclusão de que preferia deixar isso de lado para ficar com sua filha.

George Lucas e Jon Favreau no set da série The Mandalorian (Imagem: Reprodução/Jon Favreau)

O diretor ainda explicou porque a venda era a alternativa correta para ele, já que a Lucasfilm poderia ter alguém que o substituísse. Além de dizer que isso não seria uma aposentadoria de fato, ele explicou que tentou se manter afastado da produção de O Império Contra-Ataca e de O Retorno de Jedi, mas que não funcionou e precisou se fazer presente diariamente para que o projeto continuasse sendo desenvolvido.

Por fim, Lucas encerra com uma mensagem que pode ressoar entre os fãs: “As coisas nem sempre funcionam da maneira que você deseja. A vida é assim”.

Apesar do tom de tristeza pela venda da Lucasfilm, é interessante notar como a Disney conseguiu atualizar Star Wars para novos fãs que não necessariamente conhecem as trilogias anteriores. Para o futuro, a gigante do entretenimento confirmou no Disney Investor Day 2020 que planeja lançar uma quantidade absurda de novidades para a saga espacial.

Fonte: Gamespot e CanalTech