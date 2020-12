Fieac cria Rotas do Desenvolvimento para alavancar economia do Acre pós-pandemia

Representantes do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre estiveram reunidos na manhã de quinta-feira, 10 de dezembro, na sede da Federaçao das Indústrias do Estado do Acre (Fieac). Durante o encontro, foi dado posse ao Conselho Consultivo da instituição e também foi apresentado um documento, denominado “Rotas do Desenvolvimento”, que reúne propostas e iniciativas a serem implementadas até 2025 para desenvolver diferentes setores econômicos do Acre.

O presidente da Federação das Indústrias do Acre e do Fórum, José Adriano, detalhou que as Rotas do Desenvolvimento são a sistematização de debates e iniciativas encaminhadas ao longo dos dois últimos anos, no âmbito do Fórum Permanente de Desenvolvimento, e representam caminhos para o crescimento de seis setores econômicos: Turismo, Economia Criativa, Agronegócio, Tecnologia e Inovação, Construção Civil e Comércio Exterior.

“Por meio de um excelente trabalho das câmaras técnicas, o Fórum documentou os desafios de cada um desses setores e apontou pautas estratégicas que precisam ser executadas para um futuro desejado, a partir de 2025. Além disso, estamos bastante entusiasmados com esse novo formato do Fórum, que passa a ser empresarial, com personalidade jurídica própria e tendo assim total autonomia em suas ações, podendo, por exemplo, atuar na captação de recursos para projetos que contribuam para o desenvolvimento do Acre”, ressaltou José Adriano.

O presidente da Federação de Agricultura e Pecuária (Faeac) e da Câmara Técnica do Agronegócio do Fórum, Assuero Veronez, diz que o Fórum pode auxiliar muito o governo na definição de metas, projetos a serem implementados e funcionará como um farol que direcionará caminhos a serem percorridos pelos setores econômicos do estado.

“Houve um trabalho intenso das câmaras técnicas na coleta de números e em um planejamento com perspectivas para investimentos. No ramo do agronegócio, em específico, temos algumas ideias que precisam ser desenvolvidas, como a cultura do café, do cacau, açaí, mandioca e outras, que são permanentes e que podem possibilitar aos produtores trabalharem com segurança. Precisamos ter políticas públicas adequadas para isso e queremos desenvolvê-las em uma atuação conjunta do Fórum e governo do Estado”, salientou Veronez.

Presente à reunião, o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado, Anderson Abreu, enalteceu o trabalho que tem sido realizado pelo Fórum de Desenvolvimento. “Desde o ano passado tenho acompanhado as reuniões das câmaras técnicas, sempre com discussões importantes sobre as problemáticas e apontando soluções para que, juntos, possamos dar encaminhamento às propostas para desenvolver o Acre. Em 2021, acreditamos que essa pandemia irá acabar e vamos executar as ações necessárias para gerar mais oportunidades de trabalho e melhoria de renda da população”, assinalou o secretário.

Também participaram da reunião o coordenador institucional do Fórum, Jorge Tomás, o coordenador do Observatório do Desenvolvimento, Orlando Sabino, o presidente da Federacre, Rubenir Guerra, a secretária de Turismo do Acre, Eliane Sinhasique, além de outros representantes de instituições e membros de câmaras técnicas.

Saiba mais sobre o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre

O Fórum Empresarial é coordenado pelas Federações do Comércio (Fecomércio), Fieac e Faeac que são responsáveis por mantê-lo. A instituição passa a atuar com personalidade jurídica própria, tendo assim total autonomia em suas ações. O Conselho empossado na quinta-feira, 10 de dezembro, é formado por todos os integrantes do Conselho Deliberativo e complementado por outras instituições, órgãos e entidades, estabelecidas no Acre, convidadas oficialmente pelo presidente do Fórum. Os membros convidados foram: Federacre, Governo do Estado do Acre (representado pelos secretários de Indústria, Anderson Abreu; e de Turismo, Eliane Sinhasique), Sebrae/AC, Ufac, Ifac, Embrapa/AC, Banco do Brasil, Banco da Amazônia (BASA), Caixa Econômica, Associação dos Municípios do Acre (AMAC), Prefeitura de Rio Branco, Suframa e IBGE.