Acre segue em 2º na Amazônia em infecção de Covid-19 na enfermagem

Desde setembro, o Acre segue como 2o Estado da região Norte com maior número de profissionais da enfermagem infectados pela Covid-19, perdendo apenas para o Amapá, que desde aquele mês é o 1o no ranking amazônico.

Em setembro, o tinha 699 contaminados e nesta segunda quinzena de dezembro são 721. O Amapá registrava 1.314 e agora são 1.472. O último é o Amazonas, com 211 casos.

No Acre, o crescimento em quatro meses é de 3,15%.

Os dados são do Observatório da Enfermagem, plataforma do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), aplicativo criado para monitorar a incidência da Covid1-19 na categoria. Os dados mais atuais mostram que são 11 os profissionais de enfermagem mortos pela doença no Acre.

No total, a região Norte tem 4.183 casos e 92 mortos.