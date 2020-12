Câmara de Rio Branco homenageará personalidades do Acre nesta segunda (14/12)

Está marcada para esta segunda (14), a entrega de Títulos de Cidadão Rio-branquense, Título de Cidadão Verde e Prêmio Mulher Destaque.

O evento que acontece todos os anos com a presença dos homenageados e suas famílias na sede do parlamento municipal este ano acontecerá em novo formato devido as orientações de combate ao COVID-19.

Os homenageados participarão do evento que será transmitido pelo canal da Câmara Municipal de Rio Branco no Youtube, às 8:30.