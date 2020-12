Homens são presos acusados de roubar loja no centro de Rio Branco

Uma ação coordenada e eficiente de policiais militares no fim da tarde desta sexta-feira, 11, resultou na prisão de quatro homens, acusados roubar objetos e dinheiro de funcionários e clientes da Loja Americanas, no Centro de Rio Branco. Os envolvidos foram presos na Via Chico Mendes, 2° Distrito da capital.

Militares do Primeiro Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) foram acionados para atender a ocorrência de roubo com emprego de arma de fogo. Ao chegar ao local, os autores do crime já haviam se evadido em um veículo Palio, de cor cinza.

Imediatamente, as guarnições informaram ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) as características do carro em que os assaltantes haviam fugido e as possíveis rotas de fuga. O Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) copiou as características do veículo, intensificou o patrulhamento no 2° Distrito e conseguiu visualizar e interceptar o carro.

Na ação, os militares apreenderam uma arma de fogo e 12 trouxinhas de cocaína e ainda recuperaram celulares, R$ 2.430,00 e dois cofres dos caixas de atendimento da loja.

Dois dos ocupantes do veículo estavam com mandado de prisão em aberto, o terceiro estava com tornozeleira eletrônica. O quarto indivíduo, o motorista do carro, disse aos policiais que seria vítima de sequestro relâmpago. Ainda assim, todos foram encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomada as demais providências relacionadas ao caso.

Assessoria de Comunicação da PMAC