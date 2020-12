Queda de indicadores faz Alto e Baixo Acre voltarem à Bandeira Laranja da pandemia

A 13ª coletiva do Pacto Acre sem Covid promovida na manhã desta sexta-feira, 11, trouxe a regressão das regiões do Alto Acre e Baixo Acre/Purus para a Bandeira Laranja na classificação de risco da pandemia do novo coronavírus. O Alto Acre, que estava na fase verde, regrediu direto para o nível de alerta, sem mesmo passar pela Bandeira Amarela. Já o Baixo Acre, que estava na fase de atenção (amarela) desceu à Bandeira Laranja.

O relatório apresentado pelos representantes do Comitê indica que os indicadores que demonstram a situação de cada região tiveram aumento, principalmente no índice de notificações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e internações em leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Covid-19.

Já a regional do Juruá/Tarauacá, permanece na Bandeira Amarela, porém com uma piora na nota final obtida pelos indicadores. “Nos últimos dias estamos vendo elevação na taxa de ocupação dos leitos, principalmente no Baixo Acre, em enfermaria e UTIs, o que vem alertando ainda mais o serviço de saúde o pra esse atendimento”, explicou o Comitê.

Com o decréscimo, o Alto Acre tem passado preocupação ao Comitê. “Houve relaxamento de todas as medias sanitárias, aumento de 3 indicadores, novas internações por SRAG, de 162%, ocupação de leitos clínicos e de UTI de Covid, em mais de 100%. Baixo Acre e Purus voltou à Bandeira Laranja com aumento de novos óbitos em 125% e ocupação de leitos clínicos e de UTI, com mais 94%.