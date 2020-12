Sindicato e Sefaz  debatem regularização fiscal de frigoríficos e matadouros no Acre     

O secretário de Estado da Fazenda, Rômulo Grandidier, junto a sua equipe, recebeu na última terça-feira, 8/12, o presidente do Sindicato das Indústrias de Frigoríficos e Matadouros do Estado do Acre (Sindicarnes/AC), José Junqueira Júnior, e o diretor da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Ernandes Negreiros.



O propósito do encontro foi discutir soluções para o fortalecimento das indústrias frigoríficas e matadouros no estado, além das possibilidades de regularização das empresas destas atividades produtivas perante o fisco acreano, trazendo incentivos e benefícios fiscais que possam vir a existir a fim de consolidar uma economia forte.

Texto e foto: Sefaz/AC