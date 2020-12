São Paulo já lista Acre entre os 12 compradores da Coronovac

O Governo de São Paulo já incluiu o Acre nas apresentações oficiais dos governos e prefeituras que encomendaram a Coronavac, vacina produzida contra Covid-19 produzida no Brasil através de parceria do Instituto Butantã com laboratório chinês.

São 12 Estados, incluindo São Paulo, citados nesta quarta-feira (9) no Plano Estadual de Imunização (PEI) paulista.

O governador Gladson Cameli foi o 10º a formalizar o pedido para a compra da vacina. “Estamos lutando para que a gente possa virar logo essa página. Em janeiro, se Deus quiser, a vacina fabricada aqui no Brasil, que a gente possa imunizar as pessoas. Eu estou falando de vidas. A palavra ‘vida’ é onde está nossa preocupação, a nossa priorida”, disse Gladson ao formalizar a adesão à Coronavac.