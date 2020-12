Prefeitura realiza o evento RB Graffiti 2020 com o tema “As cores da resistência”

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), realiza o evento RB Graffiti 2020, com o tema “As cores da resistência”. Dia 11/12 sexta-feira, das 08h às 14h no Centro Cultural Taquari e dia 12/12 sábado às 14h, na Fundação Garibaldi Brasil. O evento é incentivado por meio da emenda parlamentar do Vereador Artêmio Costa.

O RB Graffiti 2020, em sua quarta edição, vem com a temática “As cores da resistência”, a voz da cultura urbana. Com o grito de avante e indignação perante aos retrocessos que veem ocorrendo para cultura brasileira em tempos de desgoverno, genocídio da população preta, feminicídio, encarceramento em massa e manipulações sistemáticas de censura para o audiovisual e artistas de rua. Além da pandemia de covid-19 que assola o mundo fazendo milhares de vítimas e nos fazendo pensar a cada dia o nosso papel nesse novo mundo.

“A importância de incentivar o graffiti na nossa cidade, passa pelo reconhecimento do trabalho desses artistas de Rio Branco. A contribuição que eles dão para embelezar a nossa cidade, torná-la mais bonita e alegre. Além da valorização dos artistas, o fato deles poderem fazer as suas manifestações e expressões artísticas”, enfatizou o Vereador Artêmio Costa.

O produtor do evento Junior TRZ, que organiza o evento desde 2016 destaca que esse ano o movimento de Graffiti tem como fundamental intenção, mostrar o valor da arte urbana para a sociedade. “ Um projeto de um mutirão que virou lei municipal, essa é a importância da cultura urbana está presente e marcando presença todos os anos. O RB Graffiti passou a fazer parte do calendário nacional de arte de graffiti, nada mais juntos que a gente está marcando esse momento de pandemia. É nessa hora que a arte se mostra fundamental na vida do ser humano, onde levamos esperança e total confiança de dias melhores”, destacou o artista.

Texto: Assessoria de comunicação da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil