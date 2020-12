Policia Civil prende em Rio Branco dominicano acusado de feminicídio no Peru

Asscom/Polícia Civil

Na manhã desta quinta-feira, 10, a Polícia Civil do Acre, por meio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior(DPCI) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) prenderam R. de J. N. 43 anos, foragido da justiça peruana. A prisão foi efetuada após trabalho investigativo da equipe da CORE que identificou o paradeiro do acusado, homiziado em um quarto de hotel localizado no bairro 15, na capital.

O foragido entrou no Brasil de forma ilegal após ter matado a facadas sua companheira, Jacqueline Felix Sanches, 45, após uma discussão do casal.

O crime ocorreu no último domingo, 6, em Puerto Maldonado, Capital de Madre de Dios-Peru, onde o casal tinha um restaurante.

De acordo com informações da polícia do Peru, casal, ambos da República Dominicana, vivia na região de forma legal no país.

De acordo com informações da Policia Nacional Peruana, após o cometimento do crime, o suposto homicida fugiu para o Brasil onde foi capturado pelos agentes da CORE.

Ao receber voz de prisão, o acusado confessou o crime e foi encaminhado a Superintendência da Polícia Federal para procedimento praxe já que se trata de crime cometido em outro país.

Texto e imagens da PC/Acre