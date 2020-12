Em Cruzeiro do Sul, Detran realiza manutenção de semáforos

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre (Detran), por meio da Diretoria de Operações e da 1ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), em Cruzeiro do Sul, está realizando a manutenção de todos os semáforos do município.

Alguns semáforos da cidade foram danificados e outro derrubado pela forte ventania ocorrida na região há cerca de 30 dias.

Os serviços de manutenção com trocas de placas de alguns semáforos e a reinstalação do semáforo da avenida Boulevard Thaumaturgo, próximo à escadaria da Escola São José, foram realizados na quarta-feira, 9.

O gerente da 1ª Ciretran em Cruzeiro do Sul, Glauber Mappes, explicou que os serviços de manutenção demoraram em função da Covid-19, que acometeu alguns dos integrantes da equipe de manutenção.

“Durante o restante da semana estaremos finalizando todo esse serviço para que tenhamos todos os semáforos funcionando neste final de ano”, disse Mappes.