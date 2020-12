Com 10 órgãos, OCA de Cruzeiro do Sul começa a funcionar terça-feira, 15 de dezembro

A Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Cruzeiro do Sul será inaugurada na próxima terça-feira, 15, às 16h, com a presença do governador Gladson Cameli e autoridades locais.

O início das atividades na OCA de Cruzeiro do Sul se dará na quarta-feira, 16, com funcionamento das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira. A Central contará com dez órgãos que possibilitarão mais de 70 tipos de serviços para a população.

A OCA reunirá os seguintes órgãos: Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), Instituto de Identificação, Sistema Nacional de Empregos (Sine), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Secretaria Municipal de Transportes de Cruzeiro do Sul e Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), além de correspondentes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.