O prefeito eleito Tião Bocalom (PROGRESSISTA) deverá ser o futuro presidente da Associação dos Municípios do Acre (AMAC). Pretende fazer na Associação o mesmo que vai fazer na prefeitura. Conter despesas, austeridade administrativa e eficiência nos projetos de interesse coletivo. Tornar a AMAC bem mais produtiva e acabar com o excesso de empregos.

Tião Bocalom quer ultrapassar as fronteiras de Rio Branco, assim como rompeu com as de Acrelândia. Tem força e vigor para voos bem maiores na política. Declarou que vai tirarr os quatro anos de mandato. Se fizer uma boa gestão como deseja, depois disso o céu será o limite para Bocalom.

“Vou cair na quiçaça a partir do ano que vem”. (senador Petecão)

. De acordo com o IBGE, a inflação acumulada em Rio Branco é a 2º maior do Brasil; de lascar o cano!

. Quem comia carne, tá comendo frango, quem comia frango tá comendo ovo e quem comia ovo tá escapando na casa dos parentes.

. A mulher liga para o marido no trabalho:

. “Zé, o Lucas não aguenta mais comer ovo cozido”!

. “Faz frito, mulher”!

. Inda bem que o governador Gladson e o prefeito eleito Tião Bocalom estão trazendo para o Acre uma grande indústria de alimentos de Minas Gerais.

. Vai sobrar emprego…e comida!

. E a ponte sobre o rio Madeira ligando o Acre a Rondônia, sai ou não em dezembro?!

. Vereadores do interior procuram a imprensa para denunciar irregularidades pós eleição que estariam ocorrendo em algumas prefeituras.

. A imprensa é importante porque as notícias-crime são investigadas, mas o fórum adequado para as denúncias é o núcleo do Ministério Público Estadual de cada município.

. É padrão!

. Dependendo do caso (pode ser intriga política), o procurador de justiça fará a denúncia à justiça ou não.

. Câmaras Municipais são, em sua maioria, puxadinhas do executivo municipal.

. Os vereadores, com raras e nobres exceções, são subservientes, servis e bajuladores dos prefeitos.

. Em recentes gestões alcaides foram denunciados, afastados, julgados e presos enquanto o Poder Legislativo era a ilha da fantasia.

. Prefeito Zequinha, de CZS, discursando que, “é preciso moralizar a coisa pública” …

. Onde tu estavas, Zeca?!

. Agora vai!

. A propósito, feirante em CZS apelidando a futura rodovia para Pucalpa de “A Rota do Pó”.

. O povo não tem jeito, ô língua de trapo!

. É só incluir um muro no projeto!

. Final de ano chegando, as contas das prefeituras não estão fechando!

. Até rimou!

. Bom dia!