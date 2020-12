Dos 80 leitos de UTI Covid-19 existentes Acre 60 estão ocupados nesta quarta-feira (9), segundo levantamento do UOL.

Além da alta ocupação em nível estadual, Rio Branco tem 67% de seus 70 leitos disponíveis em uso, taxa que a coloca na 12a posição no ranking de ocupação de leitos de UTI para tratamento do novo coronavírus no Brasil.

Florianópolis lidera o ranking com 99% de seus leitos ocupados. A menor taxa está em Palmas, com 26%.