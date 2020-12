Mãe joga fora coleção de games do filho avaliada em R$ 2,6 milhões; saiba mais

Colecionismo não é só uma forma de satisfação pessoal, mas também um investimento para muita gente. No caso de games, ter uma versão rara de um console ou jogo pode significar ter um bom dinheiro guardado, já que a revenda desses produtos pode passar da casa das centenas de milhares de reais. Entretanto, tudo isso pode ir embora com um descuido, principalmente se sua mãe resolve jogar toda essa “velharia” no lixo.

Foi o que aconteceu com uma rapaz de Nova York que trabalha em uma loja de games na cidade. Ele publicou em seu Twitter (a postagem já foi apagada) que descobriu que sua mãe havia jogado mais de 500 mil jogos, seus consoles antigos e acessórios no lixo.

Segundo o rapaz, o conjunto era avaliado em US$ 500 mil, o que representa mais de US$ 2,6 milhões. “Eu acabei de descobrir que minha mãe, alguns anos atrás, jogou fora TODOS meus jogos de PS1. Mais de 500 jogos, metade ainda lacrados. Eu vou matar um”, desabafou pela rede social.

A questão é que o rapaz havia deixado as caixas na casa da mãe e ela achou que se tratava apenas de coisas antigas sem valor. Pelo relato, ela descartou todos os consoles, até mesmo os raros. “Meus Ataris, Coleco, Famicom, Super Famicom, Turbografx, PCE, Neo Geo AES, Mega Drive, Master System… basicamente todos os aparelhos e jogos que eu nunca levei comigo”, comentou.

O rapaz ainda tinha volantes, baterias e outros acessórios de jogos que também foram descartados. Com isso dá para perceber que havia muita coisa mesmo na garagem da mãe do rapaz. Assim, fica a dica: quando sair de casa, leve toda sua coleção com você.

Fonte: VG247 e CanalTech