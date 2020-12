Crianças em tratamento de câncer recebem presentes e cestas básicas

A primeira-dama do Estado do Acre, Ana Paula Cameli, e o Grupo de Mulheres da Indústria, que fazem parte do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), realizaram nesta terça-feira, 8, a entrega de presentes e cestas básicas para as crianças em tratamento na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) do Hospital das Clínicas.

Neste ano, para proteger os pequenos do contágio do coronavírus, não foi possível promover nenhuma atividade de entretenimento, mas as crianças não poderiam ficar sem presentes e muito menos sem uma ação de amor para alegrar o mês de dezembro. Foram entregues na brinquedoteca da unidade 41 cestas básicas, 41 presentes de Natal e cestas de doces.

“A entrega desses presentes e cestas é uma forma de amenizar um ano tão difícil em que todos enfrentamos a pandemia. Tínhamos que realizar alguma ação e agradeço a parceria das mulheres da indústria, por nos ajudar a tornar isto possível, os pequenos merecem”, salientou Ana Paula Cameli.

Vera Marques de Lima, uma das componentes do Grupo de Mulheres da Indústria, ressaltou a importância de organizar uma ação que trouxesse o espírito natalino aos pacientes da ala infantil da Unacon.

“Cada uma de nós ‘adotou’ uma criança e compramos presentes conforme a faixa etária dos pequenos. Também compramos cestas de doces para animar o Natal”, relatou.

Viver sob cuidados, distanciamento e precauções já é algo rotineiro para as crianças que lutam contra o câncer. Com a pandemia, as restrições são ainda mais rígidas, para proteger a imunidade dessas crianças.

Erlonilde Freire, mãe da paciente Elana Vitória, de dez anos, acompanha a filha desde bebê para os tratamentos de saúde e explicou que de certa forma, os pacientes de tratamento oncológico já vivem em um isolamento pela falta de imunidade. Então, às vezes eles até já usam máscaras e ficam longe de multidões.

Mesmo em uma situação de pandemia, Elana e as outras crianças esperavam ganhar um presente de Natal. “A coisa mais preciosa e gostosa de se ver são os olhos dos nossos filhos brilhando com um presente, sou muito grata por esses amigos que promovem alegria e esperança para os nossos carequinhas; essa campanha de Natal é maravilhosa, realmente faz eles sorrirem”, destacou Erlonilde.

“Preta”, como é conhecida Erlonilde, em nome de todas as mães e pais das crianças em tratamento oncológico, agradeceu a primeira-dama do Estado, as mulheres da indústria, Roberta Bestene esposa do secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene e todos os profissionais de saúde da Unacon.

Visita à Unacon

A primeira-dama aproveitou a ação com as crianças e visitou a Unacon, que passa por uma reforma e conta com um acelerador linear, equipamento utilizado em uma modalidade do tratamento de câncer, que é a radioterapia.

De acordo com a gerente administrativa da Unacon, Nilcy Vilácio, que acompanhou a primeira-dama, o aparelho gera radiação ionizante utilizando corrente elétrica e direcionando a radiação para a área que se deseja tratar. Essa radiação no tecido doente promove a destruição do câncer.

O equipamento Clinac CX, instalado no serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer do Acre, oferece sete tipos de energia diferentes, apresentando maior precisão e menos efeitos colaterais nos tratamentos, tendo a capacidade de tratar até 50 pacientes por mês, ou 600 por ano.

Nilcy Vilácio explicou que atualmente o equipamento de acelerador linear já está instalado e em perfeitas condições de uso, aguardando a autorização de funcionamento da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).