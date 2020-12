The Mandalorian | E se o Baby Yoda não tiver um planeta natal?

Atenção! Esse texto contém spoilers da segunda temporada de The Mandalorian. Se você não está em dia com a série, leia por sua conta e risco.

O final da primeira temporada de The Mandalorian mostrou Din Djarin (Pedro Pascal) sendo incumbido por Armorer, a líder dos guerreiros Mandalorianos, a “reunir a Criança com sua própria espécie.” Djarin cumpriu fielmente sua promessa, desencadeando uma série de eventos que estão sendo vistos agora com o lançamento semanal dos episódios da segunda.

Além disso, foi revelado no Capítulo 13: The Jedi, no Disney+, que o nome verdadeiro de Bebê Yoda, na realidade é Grogu. A Jedi ainda revela que a criatura foi criada no Templo Jedi em Coruscant, sendo contrabandeado durante a Grande Purificação Jedi. Esses detalhes do passado da Criança acabaram sendo esclarecedores para alguns fãs, mas, ao mesmo tempo, levantando algumas questões sobre o verdadeiro objetivo da missão de Din Djarin afinal, já que o Mandaloriano está em busca de devolvê-lo para seu planeta natal.

Popularmente chamado de Bebê Yoda, o verdadeiro nome da Criança é Grogu, como revelado por Ahsoka Tano (Imagem: Divulgação / Lucasfilm)

Aos 50 anos de idade, Grogu deve ter nascido por volta de 41 BBY (ou seja, 41 anos antes da Batalha de Yavin, que acontece no começo da primeira trilogia de Star Warsnos cinemas). Isso significaria que ele tinha 22 anos quando a Ordem Jedi caiu. Como revelado por Ahsoka em The Jedi, muitos mestres treinaram a Criança durante aqueles anos no Templo, o que pode explicar suas habilidades em controlar a Força. Afinal, os Jedi são geralmente doutrinados na Ordem quando muito jovens, sendo recrutados após um Jedi sentir seus poderes emergentes.

Quem quer que tenha contrabandeado Grogu, o escondeu porque provavelmente sabia quem ele era e sua origem antes de viver no Templo Jedi. No entanto, se esse for realmente o caso, porque o responsável não devolveu a Criança para seu povo? E por que ele foi abrigado pelos mercenários Nikto em Arvala-7? Essas perguntas ainda geram certa confusão ao pensar na origem de Bebê Yoda, mas talvez a razão pela qual Grogu suprimiu seus poderes e toda a sua memória durante esse período de exílio foi porque seu ex-protetor sabia de fato que ele não possui um planeta natal.

Ainda por cima, há o mistério de Grogu ser da mesma espécie de Yoda — e isso se entende no universo, já que Din Djarin não é capaz de identificar mais indivíduos da espécie de Grogu, bem como sua origem. Com esses detalhes sendo mantidos tão em segredo, o planeta natal de Grogu teria sido o melhor lugar para esconder a Criança. Porém, se o protetor sabia que ele não possui um, deve ter sido por esse motivo que Bebê Yoda foi mantido em movimento e viajando, sendo bem escondido do Império.

Em The Mandalorian, Din Djarin tem como missão levar Grogu para casa (Imagem: Divulgação / Lucasfilm)

Se a pessoa que contrabandeou Grogu não for um Jedi, ou for alguém que não soubesse sua história, esse seria o caso. Isso é um pouco improvável, já que esse protetor certamente deve ter conhecido a Criança bem o suficiente para ver o potencial de seus poderes e habilidades.

Mas se o planeta de Grogu de fato não existe, isso pode explicar também porque Yoda não procurou seu povo após a queda da República. Em The Clone Wars, foi explicado que a conexão de Yoda com Dagobah estava ligada à sua comunhão contínua com o já falecido Mestre Jedi Qui-Gon Jinn; mas talvez Yoda soubesse a verdade sobre o planeta de origem e sua espécie e preferiu manter isso em segredo, decidindo fazer de Dagobah seu novo lar.

Essa reviravolta de The Mandalorian faria sentido também pelo tema, com Djarin descobrindo pertencer a uma religião guerreira que não é definida pela raça. Por Grogu ter sido abandonado, assim como o próprio Djarin mais novo, isso poderia fazer a Criança abraçar uma nova herança. “Sua nova espécie”, como referido por Armorer na primeira temporada, poderia ter sido interpretado como Grogu encontrando sua própria casa e família dentro do credo dos Mandalorianos.

The Mandalorian é criado por Jon Favreau e estrelado por Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers e Giancarlo Esposito. Os episódios são disponibilizados semanalmente às sextas-feiras no Disney+.

Fonte: CBR e CanalTech