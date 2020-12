Operação ´Conexão Acre´ prende 5 com R$3 milhões em drogas na Paraíba

Cinco pessoas foram presas e cerca de 30 quilos de drogas, entre cocaína pura e crack, que abasteceriam João Pessoa e Campina Grande através de remessa pelos Correios foram retirados de circulação após três dias consecutivos e apreensões realizadas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) de João Pessoa com apoio da DRE de Campina Grande.

A droga apreendida está avaliada em mais de R$ 3 milhões e era enviada do Acre pelos Correios para Estados do Nordeste como Paraíba e Pernambuco. Segundo o delegado Bruno Victor, da DRE de João Pessoa, a “Operação Conexão Acre” foi realizada em ação conjunta entre a Delegacia de Repressão a Entorpecentes de João Pessoa e Delegacias de Combate ao Tráfico de Drogas do Acre e de Pernambuco.

Ele disse que, em João Pessoa, a droga era enviada pelos Correios para endereços nos bairros de Mangabeira e Bancários e a última postagem apreendida na sexta-feira (4) tinha como destino a cidade de Campina Grande. “É importante destacar o apoio e a parceria da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, bem como do trabalho em parceria com as Polícias Civis de Pernambuco e do Acre”, ressaltou o delegado Bruno Victor.

A Polícia Civil da Paraíba vinha monitorando, como apoio dos Correios, as encomendas que vinham do Acre sob a suspeita de que se tratava de envio de drogas. Assim como na Paraíba, as Polícias do Acre e de Pernambuco também estavam trabalhando em conjunto nesta operação. Novos desdobramentos ainda poderão surgir com a continuação das investigações sobre esse caso e a suspeita é de que a droga tenha origem na Bolívia e entre no Brasil pelo Estado do Acre.

Assessoria de Imprensa. Polícia Civil da Paraíba