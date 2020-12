Balsa adquirida por Orleir Cameli é restaurada por Gladson para fazer travessia do Rio Juruá

O governador Gladson Cameli anunciou na manhã desta terça-feira (8) que o Goverrno do Estado está restaurando a balsa Comandante Deodato, que faz o travessia da população no rio Juruá entre os municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves.

“A balsa estava abandonada há anos e com essa restauração voltará a funcionar trazendo economia ao Estado, pois substituirá a balsa alugada”, informou o governador.

O internauta Nonato Costa vibrou com a notícia: “ótima notícia pra nossa gente, mais um legado deixado pelo saudoso (ex-governador) Orleir, que o governador Gladson Cameli, restaura e devolve a população”, lembrou ele.