Aneel aprova nova tarifa de energia elétrica para o Acre e conta sobe  2,95% em dezembro       

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou, nesta terça-feira (8/12), o resultado da Revisão Tarifária Extraordinária (RTE) Contratual da Energisa Acre Distribuidora de Energia S.A. a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2020.

Os índices foram impactados, especialmente, pelos custos com distribuição e pelo componente financeiro sobre contratação de energia. Cabe destacar que o empréstimo da Conta-covid proporcionou amortecimento de -12,48%. Já a Medida Provisória nº 998 de 2020, conhecida como MP do Consumidor foi responsável por aliviar o impacto deste processo tarifário em -7,97%.

O pedido de Revisão Tarifária Extraordinária da Energisa Acre foi discutido em consulta pública no período de 16 de setembro a 3 de novembro de 2020 e contou ainda com uma audiência pública virtual, realizada no dia 15 de outubro.

Saiba mais em www.aneel.gov.br/audiencias-publicas.