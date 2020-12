AirPods Max: Apple lança seu novo fone, que terá preço astronômico no Brasil; saiba mais

A Apple finalmente anunciou o seu mais novo fone de ouvido, batizado de AirPods Max, desta vez com design over-ear (circumaural). O aparelho chega com o chip H1, que promete uma série de recursos premium, desde cancelamento ativo de ruído até equalizador adaptativo, que altera frequências de maneira automatizada para você.

Um dos pontos que chamam mais atenção no novo fone da Maçã é o formato. O AirPods Max é sem fio (e, apesar de contar com suporte a áudio cabeado, não traz cabo nem adaptador na caixa), trazendo arco de aço inoxidável revestido por tecido respirável. Já as conchas são feitas de alumínio anodizado, em formato retangular, porém com bordas arredondadas.

Versão em branco do fone (Foto: Divulgação/Apple)

O AirPods Max traz ainda um botão curioso: a Digital Crown, rodinha em formato de coroa dos Apple Watches (porém, em formato maior), para controle de ligações e comandos como avançar, retroceder, reproduzir, pausar e ajustar o volume das músicas.

Por dentro, o fone conta com drivers parrudos de 40 mm. Segundo a Apple, eles conseguem reproduzir o som com distorção mínima, de menos de 1%. O modelo tem dois chips H1 com 10 núcleos especializados em áudio, sendo um em cada concha, o que significa que o fone usa algoritmos e tecnologia de ponta para melhorar a experiência do ouvinte, personalizando ao máximo o som.

O chip H1, aliás, já traz quatro funções principais: a primeira é o cancelamento ativo de ruído, realizado pelos três microfones posicionados em cada concha. Ou seja, são seis no total. Com isso, o equipamento neutraliza sons externos com uma onda sonora invertida da mesma amplitude, deixando o usuário imerso em sua música, sem interferências do ambiente.

Versão rosa do aparelho (Foto: Divulgação/Apple)

Caso o usuário prefira ouvir suas músicas sem se isolar tanto do mundo ao redor, o aparelho também conta com o chamado modo Ambiente, que utiliza os mesmos microfones para passar o som externo, caso você queira prestar atenção também no seu entorno.

O AirPods Max chega ainda com equalizador adaptativo, que modifica os ajustes de graves, médios e agudos de acordo com a demanda de frequências em tempo real, para cada música.

Por fim, temos o chamado Spatial Audio. O sistema faz o registro de movimento da cabeça do usuário e calcula a melhor forma de entregar o som em experiências 5.1, 7.1 e Dolby Atmos.

Modelo tem case que reduz utilização de energia (Foto: Divulgação/Apple)

“Usando giroscópio e acelerômetro no AirPods Max, iPhone ou iPad, o Spatial Audio registra o movimento da cabeça do usuário bem como do aparelho, comparando os dados de movimento, então, remapeia o campo sonoro de forma que ele fique sempre ancorado ao aparelho”, informa a Apple.

Em termos de bateria, são prometidas 20 horas de execução de conteúdo com todos os sistemas listados ligados. O aparelho também vem com um case, que reduz o consumo de energia do fone ao mínimo quando está guardado.

O conjunto com o fone, o case e apenas um cabo Lightning USB-C (sem carregador) chega no exterior em 15 de dezembro em cinco cores: verde, prateado, cinza, azul e rosa. No Brasil, apesar de ainda não ter data definida para chegar, o fone custará módicos R$ 6.899.

Fonte: Apple e CanalTech