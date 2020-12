TV cita o nome de Marcio Bittar entre os candidatos a presidente do Senado     

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, afirmou à CNN que o partido vai lançar nome para presidência do Senado, após o candidato natural, o atual presidente, Davi Alcolumbre perder a chance de reeleição no STF.

“O MDB, como maior bancada do Senado, postula, é óbvio. Agora, diante da decisão do STF de não poder haver reeleição, é óbvio. Davi sabia que estávamos com ele, mas se caso não passasse o nome dele, o MDB postularia”, afirmou Braga, que está entre os possíveis candidatos da legenda.

Nomes emedebistas não faltam. Mais próximos do Planalto, o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, e o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, são cartas no baralho. Relator do Renda Cidadã, Márcio Bittar, também. Ele é muito próximo do ministro da Economia, Paulo Guedes, e defensor das pautas reformistas. Além deles, até o nome de Renan Calheiros aparece na bolsa de apostas. Calheiros já presidiu o Senado três vezes, incluindo mandatos consecutivos.

