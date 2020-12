PM encerra festa na zona rural de Rio Branco por falta de licença da segurança

Por meio de denúncia à Secretaria de Segurança Pública, via Fundo Estadual de Segurança (Fundeseg), a Polícia Militar do Acre (PMAC) notificou um homem de 21 anos que promovia uma festa clandestina na noite do último sábado, 5, no km 97 da rodovia Transacreana, zona rural de Rio Branco.