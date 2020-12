Enterros de indígenas mortos pela Covid-19 em São Gabriel da Cachoeira no cemitério Parque da Saudade, familiares de Felisberto Cordeiro (Foto: Paulo Desana/Dabakuri/Amazônia Real/09/05/2020)

As mortes por covid-19 registradas no Estado foram três vezes maiores que os casos de homicídios contabilizados pela Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp).

Desde o registro da primeira morte em abril deste ano, o Acre já contabilizou 731 óbitos por causa da doença, enquanto os homicídios registrados chegaram em torno de 246 mortes.

Os dados foram organizados pelo jornal impresso A Tribuna.