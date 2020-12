O DÉCANO do MDB, deputado federal Flaviano Melo (MDB), que preside o partido, colocou ontem em declaração ao BLOG DO CRICA, água no chopp do movimento comandado pelo senador Márcio Bittar (MDB), de querer levar a sigla a discutir uma candidatura ao governo, inclusive, sentar com o governador Gladson Cameli. “O MDB não é um partideco, aqui tem comando, norma, tirem o MDB deste movimento político, nem o Gladson Cameli e nem o Sérgio Petecão têm a confiança e tampouco a simpatia do partido, para serem apoiados para o governo em 2022,” disparou Flaviano Melo. A posição assumida pelo governador Gladson Cameli, de ter apoiado a prefeita Socorro Neri, cercada de adversários da última campanha para o governo; e, o senador Sérgio Petecão (PSD) ter optado pela candidatura de Tião Bocalon (PP), deixa o MDB livre para procurar um caminho alternativo. “Já estamos começando a pensar e trabalhar para o MDB ter um candidato próprio ao governo em 2022. Por isso, não fiquem colocando o MDB em nenhum outro cenário”, advertiu o presidente da sigla. “A questão é que o MDB não confia nem um pouco no Gladson e nem no Petecão”, avisou o velho lobo da política acreana.

CHEIRO DE GOLPE

Perguntado se não sentia um cheiro de golpe para lhe tirar da presidência do MDB, o deputado federal Flaviano Melo (MDB) foi taxativo: “Claro!”. E emendou: “só que aqui não é partido de aluguel, as coisas se decidem no voto nas eleições para a presidência”, num duro recado ao senador Márcio Bittar (MDB).

NÃO É SEGREDO

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) não fala de público, não quer ir para disputa da presidência no voto, mas as suas ações nos bastidores são de conspirações com outros emedebistas, para tirar o deputado federal Flaviano Melo (MDB) da presidência. Mas esse plano vai esbarrar em reações fortes no Glorioso.

USAR COM TRAMPOLIM

CONVERSEI ontem também com outras figuras expressivas do MDB, e todas achando que este movimento do senador Márcio Bittar (MDB) de pôr o partido sob a sua órbita, é para lhe cacifar a buscar espaços no governo. “O Márcio quer é a Educação”, disse um deles.

ALIADOS DE PESO

O DEPUTADO FEDERAL Flaviano Melo (MDB) tem aliados de peso e votos no diretório regional do MDB, como o grupo do ex-prefeito Vagner Sales, e do prefeito de Sena, Mazinho Serafim.

VIA ALTERNATIVA

AO manifestar a rejeição a apoiar Gladson Cameli á reeleição e o senador Sérgio Petecão (PSD) ao governo, Flaviano Melo deixa claro que em 2022, o MDB vai para disputa de candidato próprio.

NÃO SE CRIA COBRA

NOS GOVERNOS do PT quem não esteve no seu palanque não participava do governo. Petistas de DNA, sempre petistas. Só o Gladson ainda não entendeu que, colocando petistas e indicações da esquerda em postos chaves da sua gestão, cria cobra para lhe picar. Aí está o deputado federal Léo de Brito (PT), denunciando ações do seu governo no MPF e MPE. PT não alisa.

MEXIDA NO QUADRO

CASO o vereado eleito Célio Gadelha (MDB) venha a ter o seu mandato cassado há que se ver com a perda dos votos, se o MDB continuaria a ter teto para manter dois vereadores. Se não tiver pode haver mexida no atual quadro de eleitos em Rio Branco.

NÃO FICA NESTE CASO

E as investigações sobre a compra de votos pegou outros vereadores eleitos. Pode vir mais novidades pelo caminho.

MESMA POSTURA

NÃO ESPEREM SUBSERVIÊNCIA, este BLOG vai manter a mesma postura crítica ante a administração do prefeito eleito Tião Bocalon (PP); que teve com a prefeita Socorro Neri, goste ou não, como ela não gostou. Não brigarei com a notícia, jamais!

CERCADA DE AMADORES

FALANDO na prefeita Socorro Neri, ouvi ontem de um jornalista que acompanhou a sua campanha que o seu erro foi manter uma relação contenciosa com a imprensa, aconselhada por amadores.

MUITO MAIS

A PREFEITA Socorro Neri vai precisar de apoio da imprensa após deixar o poder, muito mais do que precisou ao longo do seu mandato. Fora do poder, nem vento bate na costa do político.

NÃO SE DISCUTE

OS SEUS ERROS POLÍTICOS a derrotaram, mas a prefeita Socorro Neri tem o mérito de ter sido uma gestora honrada, pegou a cidade destroçada de buracos, mas saiu bem no feijão com arroz.

O BICHO NÃO ERA TÃO FEIO

O DEPASA não era um bicho tão feio como pintavam, faltava gestão. Com pouco tempo no comando, a presidente Valeska Dessotti, já conseguiu restabelecer o fornecimento de água. Foi preciso chamar uma mulher para colocar a casa em ordem.

PROBLEMA CRÔNICO

ENTRA prefeito e sai prefeito em Rio Branco e os pontos crônicos de alagações não são solucionados na cidade. Todos falharam.

HISTÓRIA DE AMOR

COMOVENTE e exemplar a relação amorosa do Bocalon com a esposa Beth, internada há 7 anos numa UTI. Nunca a abandonou.

PENSAR NUMA PROVIDÊNCIA

A CONTAMINAÇÃO pela Covid-19 disparou, o governo e a prefeitura têm de esquecer outras pautas menos urgentes e partirem para criar mecanismos de combate à proliferação.

NÃO SERIA DIFERENTE

TIVESSE sido o ex-senador Jorge Viana o candidato do PT á prefeitura de Rio Branco, ainda assim a derrota não seria evitada. A aversão ao PT ainda se encontra fresca na memória do eleitor.

TUDO PARA BOA GESTÃO

A PREFEITA eleita Rosana Gomes (PP) tem tudo para fazer um bom trabalho na prefeitura de Senador Guiomard. Terá dois senadores, Mailza Gomes (PP), e Sérgio Petecão (PSD), para lhe destinar recursos através de emendas parlamentares.

FRASE

“Para te magoar, são necessários um inimigo e um amigo: um inimigo para te caluniar e um amigo para te transmitir a calúnia”. Mark Twain