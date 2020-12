Estado possui mais de 50% de ocupação dos leitos de UTI para covid

A patient infected with the novel coronavirus COVID-19 receives treatment at the Intensive Care Unit of the Hospital de Clinicas, in Porto Alegre, Brazil, on April 15, 2020. - With Brazilians increasingly ignoring health officials' warnings to stay home -- encouraged by their far-right president Jair Bolsonaro, who has condemned the "hysteria" over the virus -- predictions for how the pandemic will play out in the hardest-hit country in Latin America are getting dire. (Photo by Silvio AVILA / AFP)

Segundo dados do boletim da Secretaria de Saúde do Acre divulgados nesta sexta-feira, 4, foram identificados 240 pacientes internados nos estabelecimentos monitorados, dos quais 162 com teste positivo para Covid-19. Do total hospitalizado, 48 estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 188 em leitos (clínicos, obstétricos e pediátricos).

A média de internações geral foi de 231 pacientes, observando-se, esta sexta-feira, 05, um aumento de 5,5% no total de internações em relação à média dos últimos 7 dias. O boletim mostra a ocupação de leitos do Sistema Único de Saúde (SUS), por especialidade do leito e por regional.

Na região do Baixo Acre, que engloba as cidades de Rio Branco, Sena Madureira, Plácido de Castro e Acrelândia, das 70 Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), 45 estão ocupadas, registrando uma taxa de ocupação de 64%. Destes 45 leitos de UTI ocupados, 10 deles são do Pronto Socorro, que registrou 100% de ocupação. Os outros 36 são: 30 do Into e seis do Hospital Santa Juliana.

Já a região do Juruá, que engloba Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Marechal Thaumaturgo, dos 10 leitos de UTI existentes, três estão ocupados, registrando 30% de ocupação. Os leitos clínicos somam 95 e 27 estão ocupados, registrando 28% de ocupação.

Já regional do Alto Acre, que engloba as cidades de Brasileia e Epitaciolândia, cinco estão ocupados, num total de 19 leitos disponíveis. A regional do Alto Acre é a única que não tem leitos de UTI para a Covid-19.