Aquiri Shopping será entregue na próxima segunda-feira às 16 horas

Com três andares e 12.000m² o Aquiri Shopping, será entregue na próxima segunda-feira, dia 7 de dezembro. Orçado em R$ 23 milhões o espaço público é construído em um terreno ao lado do Terminal Urbano, no Centro de Rio Branco.

O Shopping conta com uma praça de alimentação, elevadores, 487 boxes, fraldário, internet e jardins e, vai abrigar os lojistas Ambulantes que ocupavam o Calçadão da Benjamin Constant, nas imediações do Colégio Acreano.

Para a cerimônia do ato de entrega do Aquiri Shopping, que ocorrerá às 16 horas a prefeita Socorro Neri convidou o governador Gladson Cameli, o prefeito eleito Tião Bocalom e o ex-prefeito Marcos Alexandre, além de outras autoridades e comerciantes do local.

A obra do Shopping começou em 2014 quando o então ministro do Turismo, Gastão Vieira, veio ao Acre e assinou a ordem de serviço. A previsão da gestão, na época do prefeito Marcos Alexandre era de que o prédio fosse entregue no primeiro semestre de 2015. Uma pilastra do edifício precisou ser refeita por problemas no solo e a obra ficou parada

Na gestão da prefeita Socorro Neri, a obra foi retomada com o empréstimo de R$ 14,5 milhões junto à Caixa Econômica Federal.

Com a iniciativa da gestora a construção avançou, sendo concluída e entregues nesta segunda, 7.

Com o shopping, a prefeitura vai tirar da rua centenas de pessoas que durante décadas ficaram expostas ao sol e a chuva, sujeitas a todas as intempéries climáticas. Essas pessoas não só terão um lugar digno para trabalhar, elas, também foram capacitadas pelo o município em técnica de venda, varejo e caixa.