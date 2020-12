A primeira fase do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020 acontece no próximo domingo, 6 de dezembro.

Aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) desde 2011, o Revalida visa regularizar no Brasil o diploma de graduação em medicina expedido por instituições estrangeiras. Ao todo, 16.452 médicos se inscreveram para o exame em 2020. Do total de inscrições, 15.498 foram confirmadas.

Em 2020, a primeira etapa do exame será aplicada em 13 capitais: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco, Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

O exame é composto por duas etapas de avaliação. A primeira etapa é formada por uma prova teórica, dividida em duas partes aplicadas no mesmo dia. Pela manhã, devem ser resolvidos cem itens objetivos. Na parte da tarde, os participantes precisam responder a cinco questões discursivas. Estão previstas para a prova questões de ginecologia e obstetrícia, medicina clínica, cirurgia geral, pediatria e medicina de família e comunidade, abordadas de forma interdisciplinar.

O Revalida terá como referência os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional. O objetivo é avaliar as habilidades, as competências e os conhecimentos necessários para exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). A segunda etapa do exame é uma avaliação prática realizada em estações clínicas, que contará com edital próprio e só poderá ser feita pelos participantes aprovados nas provas teóricas.

Orientações – Os participantes do Revalida devem ficar atentos às informações contidas no Cartão de Confirmação da Inscrição antes da realização da prova, no dia 6 de dezembro, nos turnos matutino e vespertino. O cartão contém informações como número de inscrição, data, hora e local do exame. Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o participante leve o documento no dia da aplicação.

Os inscritos deverão comparecer ao local de prova com documento de identificação válido e máscara de proteção contra a COVID-19. A máscara deve cobrir totalmente o nariz e a boca do participante, desde a sua entrada até sua saída do local de provas.