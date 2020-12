O governador Gladson Cameli reuniu-se nesta sexta-feira (4) com o comandante do 7° BEC, tenente-coronel Augusto Maciel. A conversa foi em grande parte sobre a logística do transporte do material para a pavimentação da pista de pouso de Santa Rosa do Purus.

“Uma obra importante tanto para o Acre quanto para o restante do país, pois a cidade faz fronteira com o Peru”, disse Gladson.