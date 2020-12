Últimos dias para inscrição no processo seletivo do Colégio Militar Tiradentes   

As inscrições para quem pretende estudar no Colégio Militar Estadual Tiradentes encerram-se nesta sexta-feira, 4 de dezembro.

Estão sendo ofertadas mais de 100 vagas para 6° ano do ensino fundamental no período vespertino. O aluno pode se inscrever pelo site https://colegiomilitarpmac.wixsite.com/tiradentes, ou fazer a inscrição acompanhado por um responsável no próprio Colégio Militar Estadual Tiradentes, localizado no bairro Calafate.

Caso o número de inscritos seja maior que o número de vagas, ocorrerá a segunda fase do processo seletivo, um sorteio de vagas, que ocorrerá no dia 8 de dezembro. A terceira fase é uma avaliação escrita.