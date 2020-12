Parceria entre Sepa e Sejusp vai reativar posto policial na Vila Verde

A comunidade Vila Verde, localizada na Transacreana, a 58 km de Rio Branco, vai ganhar, em breve, um Posto Policial Comunitário Rural com atendimento 24 horas. Na manhã desta quarta-feira, 2, o secretário de Segurança em exercício, Maurício Pinheiro, se reuniu com o secretário de Agricultura, Edvan Azevedo, o presidente da Emater Rynaldo Lúcio dos Santos e diretores para tratar da revitalização do prédio, de propriedade da Sepa, que irá funcionar como base da Polícia Militar.

O espaço foi desativado ainda no governo passado e será reformado pela Sejusp para atender ao policiamento e à equipe da agricultura.

Maurício Pinheiro agradeceu a parceria com a agricultura e destacou que a reativação do posto vai atender a uma antiga reivindicação da comunidade, que cobra a implantação de uma base de polícia na região. “Será um investimento para contemplar a segurança pública, o setor da agricultura e a comunidade, que vai passar a contar novamente com a presença da polícia”, destaca.

A Sepa, segundo Azevedo, vai ofertar além do espaço, parte do mobiliário para abrigar os policiais. Ele lembra que a reativação do posto na Vila Verde vai facilitar a vida dos produtores da região, que não precisarão mais se deslocar até a cidade, uma vez que todos os serviços que são ofertados na sede, estarão disponíveis no local.

Implantação do Posto de Policiamento Comunitário Rural

Também presente na reunião, o comandante da Polícia Militar, coronel Paulo Cesar, falou sobre a implantação do Posto de Policiamento Comunitário Rural, uma nova força policial idealizada pela Sejusp para realizar o patrulhamento nas áreas rurais, no interior e na capital. O coronel disse que, atualmente, esse serviço é realizado pelo Batalhão de Operações Especiais, que desloca guarnições sempre que acionado.

“A implantação do policiamento na Vila Verde pode ser o embrião para a implantação da Patrulha Rural, um projeto prioritário do governo”, observa.

Ainda no encontro, os representantes das secretarias e da PM trataram da reativação do posto da Vila Caquetá, localizado no km 70 da BR-319, próximo da divisa do Acre com o Amazonas.