Acre prepara grande operação para retomada às aulas presenciais com segurança

O retorno das atividades presenciais da Educação foi autorizado por meio do decreto nº 7.225, publicado no Diário Oficial do Acre no dia 6 de novembro de 2020. De acordo com a diretora de Ensino da Secretaria de Educação, Denise dos Santos, a retomada está prevista para 2021. “Esse planejamento é para que possamos retomar as aulas em março. Este ano não teremos o retorno das atividades presenciais e esse tempo será utilizado para orientação e capacitação dos servidores da Educação”, relatou.

Para ampliar o debate sobre o tema, o governo do Estado do Acre, por meio do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, realizou na manhã desta quinta-feira (3) por meio de videoconferência com a Vigilância Sanitária Estadual e Secretaria de Educação o alinhamento das ações para a retomada das atividades presenciais. Ainda, divulgou a capacitação a ser realizada com os gestores das escolas públicas sobre os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 a serem seguidos.

Para isso, Vigilância e Educação do Estado e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) estão criando um comitê dentro de cada unidade e regional da Educação para que possa haver fiscalização do cumprimento dos protocolos sanitários.

Além das aulas presenciais, que serão retomadas de forma gradativa, priorizando aqueles alunos que necessitam estar em sala presencialmente, no caso dos alunos do 3º ano do ensino médio que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o ensino remoto, que são as videoaulas, deve continuar. Também, a gestão da escola junto com os pais é que decidirão o retorno, de forma acertada entre as partes.

O secretário de Estado de Saúde do Acre, Alysson Bestene, salienta o papel fundamental da Educação para a disseminação de informações: “Estamos tomando todas as medidas e elaborando os protocolos necessários para garantir a retomada segura e gradual das aulas, orientando os gestores a como se adequarem à nova realidade”.

