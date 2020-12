Zen: recomendações da CPI da Energisa devem ser encaminhadas para evitar apagão  no  Acre       

O deputado Daniel Zen condenou duramente a possibilidade de apagão no Estado do Acre semelhante ao que ocorreu no Amapá. Além disso, criticou a reativação da bandeira vermelha nas contas de luz dos brasileiros, o que causa impacto aos acreanos.

Ele citou a ação do deputado federal Léo de Brito, que se mobilizou para ter mais informações dessas possibilidades.

Zen vê esses problemas como consequência do sucateamento e da privatização dos sistemas elétricos e de saneamento. Ele pediu à Mesa Diretora que os resultados da Comissão Parlamentar de Inquérito da Energisa tivessem encaminhamento, já que foram aprovados pelos deputados. “É preocupante essa situação”, disse Zen.