O SENADOR SÉRGIO PETECÃO (PSD) admitiu ao BLOG que vai colocar o seu nome como candidato a governador em 2022, para uma discussão dentro da aliança que elegeu Tião Bocalom (PP) a prefeito de Rio Branco.

“Primeiro, vou ouvir o que pensam o Bocalom, o Bestene (PP), o James Gomes, a senadora Mailza Gomes (PP), a este respeito. Se me quiserem para disputar o governo, eu vou, se não me quiserem, não vou”, enfatizou Petecão.

Falou que já abriu uma conversa política com o grupo do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales. Irá conversar, também, com o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, e outras lideranças políticas, na busca de formar um grande arco de alianças se for mesmo para a disputa do governo.

“Estou na fase de ouvir”, explica. É a primeira vez que o senador Sérgio Petecão (PSD) defende com ênfase a sua candidatura ao Palácio Rio Branco em 2022.

É a primeira pedra mexida na sucessão estadual depois da vitória para a prefeitura de Rio Branco, em que seu partido, o PSD, teve a Marfisa Galvão (PSD) de vice do Tião Bocalom (PP).

POSIÇÃO NADA REPUBLICANA

NÃO TEM SIDO nada republicana a posição do presidente do TCE, Cristovão Messsias, em retardar a posse do advogado Ribamar Trindade no cargo de Conselheiro do TCE. Foi aprovado pela ALEAC, e a justiça acaba de fixar 48 horas para lhe ser dada a posse. Não se briga contra a legalidade. E estamos falando de um nome de expressiva competência para ocupar este cargo.

SÓ ENGRANDECERIA

A PRESENÇA do advogado Ribamar Trindade só engrandeceria o Tribunal de Contas do Estado, isso é um fato incontestável.

BOM SENSO

A EQUIPE de transição do prefeito eleito Tião Bocalom se reúne hoje às 10 horas com a equipe da prefeita Socorro Neri, para discutir a transferência do poder. Até que enfim, bateu o bom senso. Não havia sentido para radicalismos, a eleição terminou.

ACABOU A ELEIÇÃO

ACABOU a eleição. A equipe do prefeito eleito Tião Bocalom tem que se munir de dados na transição, esquecer a campanha, para mostrar a que veio a partir de janeiro, deixando o rancor de lado.

AGRESSÃO CONDENÁVEL

Alguém pode não concordar com a gestão da prefeita Socorro Neri, com suas ações políticas, mas não tem o direito de lhe fazer uma ofensa pessoal gratuita ao lhe chamar de “vagabunda”, como fez a presidente do PT, Selma Neves. Agressão condenável.

NADA CONTENTE

CONVERSEI ontem com o senador Márcio Bittar (MDB), que se mostrou nada contente com a presença de figuras de proa do petismo no governo Gladson. Não vai romper, mas vai se afastar.

LAVADA GRANDE

O PT não só levou uma lavada grande nas urnas na eleição de Rio Branco; onde não fez um vereador, mas foi também um desastre no plano nacional: não elegeu um prefeito de capital. Murchou.

MINGAU POUCO

NO ACRE, o ex-senador Jorge Viana está com pouco mingau no prato para 2022. O PT fez quatro prefeitos em municípios sem grande peso eleitoral. E as urnas indicaram que, continua muito forte a rejeição ao petismo na capital, o maior colégio eleitoral.

MUITO IMPROVÁVEL

POLÍTICA é política, mas é muito improvável que até 2022, o petismo consiga voltar ao seu apogeu político no estado. O que o deixaria em dificuldade para a disputa do governo e do Senado.

PENSAR EM ALGO MENOR

PELO seu potencial, o JV tem que começar a pensar na formação de uma chapa para disputar vaga de deputado federal. O JV foi um bom prefeito, bom governador, mas os tempos são outros.

O JOGO NÃO ESTÁ PARA O PT

O JOGO político não está para o PT disputar o Senado ou o Governo em 2022, os seus principais nomes não iriam para o sacrifício. O lançamento do nome do JV é mero balão de ensaio.

FICOU NA ÚLTIMA ELEIÇÃO

A FASE DE OURO do petismo no estado acabou na última eleição para o governo, em que o PT perdeu o que tinha conquistado ao longo de 20 anos. O JV e outros dirigente petistas sabem disso.

NÃO SAIRÁ EXECRADA

A DERROTA da prefeita Socorro Neri já era uma crônica anunciada pela falta de planejamento na campanha, mas não sairá execrada como uma prefeita fraca na gestão.

REFORMULAÇÃO TOTAL

O GOVERNADOR Gladson Cameli tem que começar a pensar numa mudança profunda nos espaços ocupados hoje por indicados por políticos. Na política, é cada um do seu tamanho.

PARTIDO ANÃO

BASTA dar uma olhada nos quadros do governo para ver que tem partido que tem a estatura política de um anão, com espaços generosos como se fosse um gigante.

NÃO TERIA SENTIDO

ANTES de qualquer movimento pensando na reeleição o governador Gladson Cameli tem que se situar em que partido vai estar. Só teria sentido reativar a sua filiação no PP, se o partido lhe desse a garantia de que o apoiaria a um novo mandato.

NADA É IMPOSSÍVEL

O DEPUTADO LUIZ Gonzaga (PSDB) é um dos maiores defensores de uma reaproximação do governador Gladson Cameli com o vice-governador Rocha. Se mostra improvável no momento, mas em política nada é impossível. É aguardar que bicho vai dar.

FRASE MARCANTE

” AS PEGADAS na areia do tempo não são deixadas por quem está sentado”