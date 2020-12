Ministro do STF suspende liminar e “congela” posse de Ribamar Trindade

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu na manhã desta quarta-feira, 2, os efeitos do mandado de segurança que obteve liminar favorável na última terça-feira, 1, proferida pelo desembargador Roberto Barros, do Tribunal de Justiça do Acre, que garantia a posse do secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade, no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE).

A decisão do STF “congela” a posse de Ribamar que havia sido marcada pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Cristóvão Messias, para a manhã desta quinta-feira, 3, virtualmente.

O pedido de suspensão da decisão foi feito pelo próprio presidente do TCE/AC. Conforme decisão de Fux, a decisão do TJ/AC fica suspensa até análise do mérito pelo STF.