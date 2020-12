Após ‘monólito de Utah’, peça misteriosa de metal aparece na Romênia e viraliza; saiba mais

Na semana seguinte ao aparecimento e desaparecimento de um misterioso monólito no deserto do estado americano de Utah, nesta segunda-feira (30) repercutiram mundialmente as imagens de uma estrutura semelhante fotografada na Romênia.

Nas redes sociais, internautas compartilharam as fotos e brincaram sobre as origens da nova peça, sugerindo até uma ação alienígena.

Monólito é o nome dado para estruturas constituídas por apenas uma pedra gigante, embora essas aparentem ser de metal.

Na Romênia, a peça que surgiu misteriosamente tem cerca de 4 metros de altura e três lados, localizada próxima a um monumento história da Fortaleza de Petrodava. Ela apareceu, sem explicações, de frente ao Monte Ceahlau, um destino turístico popular no país e considerado uma montanha sagrada para alguns.

As autoridades romenas ainda não sabem dizer quem é o responsável pela construção do misterioso monólito.

Rocsana Josanu, porta-voz do Neamt Culture and Heritage, centro que preserva da cultura da região, disse em entrevista ao jornal britânico Daily Mail que começaria a “examinar a estranha aparência do monólito”.

“É uma propriedade privada, mas ainda não sabemos quem é o dono do monólito. Está em uma área protegida em um sítio arqueológico”, acrescentou Josanu.

Ainda sem mencionar a possibilidade de remover o monólito, ela explicou que sua construção foi ilegal.

“Antes de instalar algo na área, era preciso pedir uma autorização da nossa instituição, que deve então ser aprovada pelo Ministério da Cultura”.

Especulações

Os dois monólitos geraram especulações – muitas delas irônicas – sobre suas origens, com alguns até sugerindo que sejam obras de alienígenas.

Autoridades não possuem explicações ainda para justificar as aparições das estruturas em lugares remotos, mas uma hipótese é que sejam obras de artistas anônimos ou peças montadas para alguma filmagem.

Até aqui também não houve confirmação sobre a origem da misteriosa peça que apareceu em Utah na última semana. O monólito foi descoberto pela primeira vez em 18 de novembro por oficiais do Departamento de Segurança Pública do estado americano.

Eles estavam sobrevoando a área de helicóptero, ajudando a Divisão de Recursos da Vida Selvagem a contar ovelhas no sudeste do estado, quando avistaram algo que parecia saído do filme 2001: Uma Odisseia no Espaço.

“Um dos biólogos o avistou, e então voamos diretamente por cima dele”, disse o piloto Bret Hutchings à rede KSL, afiliada da CNN.

E lá estava – no meio das rochas vermelhas estava um monólito de metal prateado e brilhante projetando-se do chão. Hutchings calculou que tivesse “entre 3 e 3,6 metros de altura”. Também não parecia que o monólito tinha caído aleatoriamente no chão, disse ele à KSL, mas sim aparentava que havia sido plantado.

“Presumo que seja algum artista new wave ou algo assim ou, você sabe, alguém que era um grande fã (do filme (2001: Uma Odisseia no Espaço)”, disse ele, referindo-se a uma cena do filme de 1968 em que um monólito negro aparece.

Ainda assim, é ilegal instalar estruturas ou arte sem autorização em terras públicas “não importa de que planeta você seja”, disse o Departamento de Seguança Pública em um comunicado divulgado segunda-feira.

O monólito foi removido por uma “parte desconhecida” na noite da última sexta-feira. A informação foi divulgada no sábado (28) pelo Bureau of Land Management (BLM), agência responsável pela gestão de terras públicas no estado americano.

“Recebemos relatórios confiáveis de que a estrutura instalada ilegalmente, conhecida como ‘monólito’, foi removida das terras públicas”, disse o post.

“O BLM não retirou a estrutura, que é considerada propriedade privada”, esclareceu a entidade.

