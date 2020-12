Vinicius Menandro tem mandato na Ouvidoria Nacional do Ministério Público prorrogado

O Conselho Nacional do Ministério Público oficializou nesta terça-feira (1) a prorrogação do mandato do promotor Vinícius Evangelista como integrante da Ouvidoria Nacional do MP. A portaria está assinada pelo procurador-geral do MPF, Augusto Aras.

Evangelista atua no MP do Acre e seu mandato terminaria em 29 de outubro, mas foi prorrogado por mais um ano, seguindo até 29/10/2021.

O CNMP é o órgão responsável pelo controle interno do Ministério Público. Compõe-se de quatorze membros, nomeados pelo Presidente da República. A escolha desses membros depende de aprovação prévia pela maioria absoluta do Senado Federal. Seu mandato é de dois anos, sendo admitida a recondução.

O CNMP tem em sua composição, além de Vinícius Evangelista, o procurador acreano Oswaldo d´Albuquerque.

Fonte – https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-cnmp-presi-n-226-de-30-de-novembro-de-2020-291304673