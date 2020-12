Governador cobra e Deracre intensifica recuperação da AC-405

O governador Gladson Cameli informou nesta terça-feira (1) que o Deracre intensificou a obra de recuperação da rodovia AC-405, que dá acesso aos municípios de Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

“Nessa primeira etapa estamos reutilizando a base asfáltica já existente e implementando o revestimento em polímero”, disse o governador.

As obras de duplicação do trecho que segue do bairro Cohab ao aeroporto e recapeamento até o trevo da Vila Santa Rosa, continuam em processo de licitação.

“Estamos trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso dever e compromisso com os acreanos”, completou.