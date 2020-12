Última parcela do FPM de novembro cai hoje (30) na conta das prefeituras do AC       

As prefeituras do Acre recebem hoje (30) o último repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Estão sendo injetados R$14.284.973,60 nos cofres dos 22 municípíos.

No Pais, o valor será de R$ 2.128.474.276,96. Se considerar a retenção dos 20% da educação, o montante fica em R$ 2.660.592.846,20.

O repasse representa 30% do valor total do mês. Segundo levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM), com base nos números da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a transferência será apenas 0,60% maior do que o montante recebido no mesmo período de 2019. Ainda assim, o FPM de novembro fechará com crescimento de 12,03%. Resultado positivo influenciado pelo primeiro repasse do mês – R$ 6,2 bilhões –, que representou crescimento de 21,28%.