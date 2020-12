Sefaz e Sepa debatem ambiente econômico-fiscal para agronegócio do Acre

Os secretários Edvan Azevedo, de Produção e Agronegócio, e Rômulo Gandidier, da Fazenda abriram debates com produtores rurais acerca de politicas econômico-fiscais para a agropecuária.

O fortalecimento e a expansão do agronegócio no estado são de essencial importância para a economia acreana, diz a Sefaz.

Atualmente o agronegócio garante 75 mil empregos diretos representando em negócios 12% do Produto Interno Bruto (PIB) local e alcançando em torno de R$ 1,4 bilhões, valor que o coloca em terceiro lugar em termos de geração de renda.