ISE convoca candidatos para assinatura de contrato; veja o edital completo

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 30, a convocação de 12 candidatos aprovados no processo seletivo do Instituto Socioeducativo (ISE) para a entrega de documentos e assinatura do contrato. O certame está sendo coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e pelo ISE e se destina à contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior.

O edital do processo seletivo simplificado prevê o provimento de vagas para nível médio e superior, para a contratação de agente socioeducativo, assistente social e psicólogo.

Para a entrega de documentos, os candidatos deverão comparecer até o dia 7 de dezembro de 2020, das 8h30min às 12h ou das 14h às 17h, nos seguintes endereços: em Brasileia, os convocados deverão se apresentar no Centro Socioeducativo, localizado na Rua Praia Linda, 657, bairro Raimundo Chaar; e em Rio Branco, na sede administrativa, na Avenida Nações Unidas, 2.731, Estação Experimental.

Os candidatos convocados neste edital exercerão suas funções no município de Rio Branco mediante assinatura do termo de opção juntamente com o contrato de trabalho.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com Instituto Socioeducativo do Acre, por meio do telefone (68) 3224-8804 ou ainda junto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio do endereço eletrônico: [email protected]

Veja o edital: