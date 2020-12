Gladson pede união para solucionar problemas no abastecimento de água da capital

O abastecimento de água tratada com qualidade e em quantidade suficiente para a população de Rio Branco é uma prioridade para o governador Gladson Cameli. Em visita à estação de captação da estacão de tratamento de água (ETA) II, neste domingo, 29, o governador, acompanhado pela presidente do Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa),Waleska Dessotti, pelo diretor de Obras, Ítalo Lopes, e pelo presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Petrônio Antunes, verificou o resultado de ações emergenciais para garantir o funcionamento do sistema de abastecimento de água da capital.

Na estação de captação, a força-tarefa do fim de semana foi para eliminar obstrução e entrada de ar de uma das bombas que compõem o sistema. Com a ausência do conjunto motor-bomba, que é original da captação, a estação trabalha com um motor, que é de capacidade inferior e tem maior tendência à obstrução, entrada de ar e outros problemas mecânicos, que acabam prejudicando o abastecimento de água da capital. A situação deve ser solucionada a partir desta terça-feira, 1°, quando o motor original será reinstalado.

Na parte alta da cidade, o esforço concentrado foi para estabilizar o abastecimento de água na vila Custódio Freire, bairros Jorge Lavocat, Tancredo Neves e adjacências. O trabalho já apresenta resultado significativos e a distribuição para a região começa a se estabilizar também a partir desta semana.

O governador Gladson Cameli pediu aos gestores do Deracre e do Depasa para que reúnam forças para encontrar soluções. “São problemas antigos, mas que trabalhamos dia e noite para resolver. Não existe só Depasa, existe um governo que tem toda uma estrutura e estamos aqui para unificar essas forças. Com união e esforço é que vamos vencer”, disse o governador, ao agradecer a dedicação de toda a equipe do Depasa.

“Meu muito obrigado a esse pessoal que veste a camisa, está na batalha do dia a dia, enfrentando e nos ajudando a resolver os problemas. Pessoas que devemos e queremos valorizar”, elogiou.

Waleska Dessotti aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio do governador e dos trabalhadores do Depasa: “Gratidão a todos esses guerreiros que não medem esforços, trabalham dia e noite para nos ajudar a melhorar o abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário da nossa cidade”.