Bocalom Votou ao Lado de sua Vice Marfisa Galvão e diz: ”se Deus quiser, teremos uma grande festa”

O candidato do Progressistas (PP), Tião Bocalom, chegou à escola Serafim da Silva Salgado, na Baixada da Sobral, por volta das 9 horas da manhã, onde votou na seção 233.

Bocalom chegou à seção acompanhado da sua candidata a vice-prefeita, Marfisa Galvão (PSD), da senadora Mailza Gomes (PP) e do deputado estadual José Bestene (PP).

Na hora do voto, Bocalom chegou a puxar Marfisa para a cabine de votação, mas foi contido pelos mesários. Após votar, o candidato falou a uma multidão de jornalista que cobriam o momento.

“Cravamos o 11 aqui, agora, e temos certeza de que a população, em sua grande maioria, vai cravar o 11 e à noite, se Deus quiser, teremos uma grande festa”, disse.

Perguntado se a expectativa realmente era de confirmação da vitória, ele afirmou que o resultado do primeiro turno é uma demonstração da vontade do eleitor pela mudança.

“Basta ver o resultado do primeiro turno. E a alegria, a empolgação e a vontade da mudança continuou nesse segundo turno. Então, não tenho dúvida nenhuma de que termos uma grande vitória”.

Sobre o tema pandemia, Bocalom disse que o TRE administrou bem a situação no processo eleitoral, garantindo que as eleições ocorressem sem nenhum problema.

O candidato também fez um apelo para que o eleitor compareça às urnas, diante da possibilidade de o índice elevado de abstenção no primeiro turno ser ainda maior no segundo.

Bocalom foi o candidato mais votado no primeiro turno das eleições em Rio Branco, com 87.987 votos, 49,58% do total válido. A sua adversária neste segundo turno, Socorro Neri (PSB), alcançou 40.250 votos, 22,68% do total validado pelo TRE.