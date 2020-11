Após votar Socorro Neri diz que: ”Não podemos permitir que Rio Branco tenha retrocesso”

A atual prefeita e candidata à reeleição pelo PSB, Socorro Neri, votou na manhã deste domingo, 29, na Delegacia do Trabalho, na Marechal Deodoro, acompanhada do governador Gladson Cameli, do seu vice, Eduardo Ribeiro, e do seu marido, Quinca Medeiros.

Na coletiva de imprensa dada antes da votação, Neri criticou os apoios de Bocalom e afirmou que os seus adversários querem usar a Prefeitura como trampolim para as eleições de 2022.

“Eles [população] saberão reconhecer o que vem sendo feito e darão a oportunidade de fazer muito mais nos próximos quatro anos. A prefeitura tem uma importância extraordinária e não pode ser usada como trampolim pelos adversários. Não podemos permitir que Rio Branco tenha retrocesso. Estamos vendo essa ânsia de poder, desse ajuntamento das velhas figuras agora tentando colocar as mãos na Prefeitura de Rio Branco”, criticou Neri.

O governador Gladson Cameli (Progressistas) salientou a importância de todos os rio-branquenses irem às urnas neste domingo (29).

“É importante votar. Cada homem e cada mulher devem cumprir o seu dever. Quem seja o vencedor fica a recomendação que as eleições têm demonstrado a vontade popular e o que a população espera. Irei trabalhar com todos”, destacou.

Ao ser questionado se Socorro Neri teria uma vaga em seu governo, caso perca as eleições, Gladson Cameli afirmou que sim, mas que não acredita que ela irá precisar.

“Eu tenho a certeza que ela não vai precisar de uma vaga no meu governo, pois terá uma cidade para cuidar por mais quatro anos”, destacou Gladson.